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لافروف: "الخطوة خطوة" لاستعادة إدلب

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف: "الخطوة خطوة" لاستعادة إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأن قادة روسيا وتركيا وإيران اتفقوا خلال لقائهم في سوتشي على إطلاق آلية "الخطوة خطوة"، لاستعادة إدلب شمال سوريا من التنظيمات الإرهابية.
وأوضح لافروف أثناء مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت، أن الاتفاق يقضي بشروع العسكريين الروس والأتراك في العمل على تحديد مناطق داخل نطاق وقف التصعيد في إدلب، لتسيير دوريات مشتركة هناك، وذلك بعد أن تعثر تنفيذ اتفاق سبتمبر بين موسكو وأنقرة حول إدلب، بل وشهد الوضع هناك تدهوراً ملحوظاً بعد بسط جبهة النصرة الإرهابية سيطرتها على نحو 90% من أراضي المنطقة، بحسب ما أفاد موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقال لافروف، إنه "لا يمكن الصبر إلى ما لا نهاية على وجود الإرهابيين في إدلب"، مشيراً إلى أن تحديد كيفية تحرير إدلب منهم مسؤولية العسكريين.

وأضاف: "بالتأكيد، سنفعل ذلك بطريقة مختلفة عن الطريقة التي تمت بها تصفية الإرهابين في الرقة، حيث لا تزال جثث المدنيين والألغام منثورة في الشوارع"، مؤكداً أن "الجيش سيضع خطته وفقاً لمتطلبات القانون الدولي الإنساني".

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