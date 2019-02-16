كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف: "الخطوة خطوة" لاستعادة إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال لافروف، إنه "لا يمكن الصبر إلى ما لا نهاية على وجود الإرهابيين في إدلب"، مشيراً إلى أن تحديد كيفية تحرير إدلب منهم مسؤولية العسكريين.
وأضاف: "بالتأكيد، سنفعل ذلك بطريقة مختلفة عن الطريقة التي تمت بها تصفية الإرهابين في الرقة، حيث لا تزال جثث المدنيين والألغام منثورة في الشوارع"، مؤكداً أن "الجيش سيضع خطته وفقاً لمتطلبات القانون الدولي الإنساني".
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