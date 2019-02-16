كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 11 شخصاً في تفجير انتحاري بنيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت الشبكة، نقلاً عن متحدث باسم الشرطة، إن "المسلحين المشتبه بانهم أعضاء بجماعة بوكو حرام دخلوا مسجداً بحوزتهم مسدسات ومواد ناسفة مربوطة إلى أجسامهم فجراً بالتوقيت المحلي.
وتشكل بوكو حرام تهديداً مستمراً للمجتمعات في شمال شرق نيجيريا، كما تشن هجمات في تشاد والنيجر والكاميرون.
ومنذ عام 2009، قتل عشرات الآلاف من الأشخاص على أيدي تلك الجماعة المتطرفة في المنطقة، كما تم تشريد ما يقدر بنحو 2.5 مليون شخص من ديارهم.
وهدف تلك الجماعة هو فرض تفسير صارم للشريعة الإسلامية.
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