كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم كوريا الشمالية يسبق ترامب إلى فيتنام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت المصادر المطلعة بشكل مباشر على جدول أعمال كيم إن الزعيم الكوري الشمالي سيجتمع مع مسؤولين فيتناميين لدى وصوله إلى هانوي. وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائهم مشيرين إلى الحساسية والسرية المحيطة بتحركات الزعيم الكوري.
وقال أحد المصادر إن كيم سيزور قاعدة باك نينه الصناعية الفيتنامية وبلدة هاي فونج الساحلية الصناعية.
وقال مصدر آخر مطلع لرويترز إن الرئيس الفيتنامي والأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم نجوين بو ترونج سيجتمع مع كيم قبل زيارة مزمعة سيقوم بها ترونج لدولة لاوس المجاورة.
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