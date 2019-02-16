كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم كوريا الشمالية يسبق ترامب إلى فيتنام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت ثلاثة مصادر لرويترز، اليوم السبت، بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون سيصل فيتنام في 25 فبراير قبل قمة ثانية مزمعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسيلتقي ترامب وكيم في العاصمة الفيتنامية في 27 و 28 فبراير، لعقد ثاني قمة بينهما منذ أول اجتماع تاريخي بين الزعيمين في يونيو الماضي.

وقالت المصادر المطلعة بشكل مباشر على جدول أعمال كيم إن الزعيم الكوري الشمالي سيجتمع مع مسؤولين فيتناميين لدى وصوله إلى هانوي. وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائهم مشيرين إلى الحساسية والسرية المحيطة بتحركات الزعيم الكوري.

وقال أحد المصادر إن كيم سيزور قاعدة باك نينه الصناعية الفيتنامية وبلدة هاي فونج الساحلية الصناعية.

وقال مصدر آخر مطلع لرويترز إن الرئيس الفيتنامي والأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم نجوين بو ترونج سيجتمع مع كيم قبل زيارة مزمعة سيقوم بها ترونج لدولة لاوس المجاورة.