كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون يتناقش هاتفيا مع بوتين حول سوريا وأوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإليزيه الفرنسي أن الرئيس إيمانويل ماكرون ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سوريا وأوكرانيا.

وناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون تنسيق كل من روسيا وفرنسا حيال سوريا مؤكدين على أن هذا التنسيق يجب أن يساهم في مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين والبحث عن حل سياسي، بحسب بيان قصر الإليزيه.

كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يتناقش هاتفيا مع بوتين حول سوريا وأوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.