كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحملة الانتخابية لبوتفليقة": الوضع الصحي لن يؤثر في متابعته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما نوه إلى أن بوتفليقة جاء بمشروع "لاستكمال بناء الجزائر"، لافتاً إلى أنه "ما عدا الثوابت الوطنية المتمثلة في الإسلام، والعربية، والأمازيغية، والنظام الجهوري الديمقراطي، فإن كل شيء قابل للنقاش في الندوة الوطنية".
وخرج مئات الأشخاص ببلدة خراطة في ولاية بجاية شرقي الجزائر اليوم في مسيرة سلمية احتجاجاً على ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
وأكدت مصادر محلية، أن المتظاهرين رفعوا شعارات مناهضة لترشح بوتفليقة وللحكومة ولحزب جبهة التحرير الوطني الذي يمتلك الغالبية في البرلمان.
كان بوتفليقة، الذي يكمل عامه الثاني والثمانين في الثاني مارس المقبل، أعلن الأسبوع الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل 2019.
ووصل بوتفليقة إلى سدة الحكم في أبريل 1999، وتعرض في 2013، لجلطة دماغية استلزمت نقله في رحلة علاجية إلى فرنسا استمرت أكثر من 80 يوماً.
وبات بوتفليقة بعد ذلك، قليل الظهور بسبب المرض، ورغم ذلك فاز في 2014 بولاية رئاسية رابعة، وهو يتطلع اليوم لولاية خامسة على التوالي.
وتعتقد المعارضة أن الوضع الصحي لبوتفليقة لا يسمح له بالاستمرار في الحكم، وأن الذين يدفعون به للبقاء في السلطة هم المنتفعون والمستفيدون من الوضع القائم، فيما يثق أنصاره في فوز ساحق جديد يعكس تمسك الشعب الجزائري به.
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