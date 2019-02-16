كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلسطين: نقف مع مصر في حربها ضد الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت، أن "القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، يدينون بأشد العبارات، هذه الجريمة البشعة، التي استهدفت ثلة من ابطال الجيش المصري".
وتابعت "نؤكد تضامن ووقوف فلسطين، وشعبها، وقيادتها الى جانب الشقيقة الكبرى مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حربهم ضد الارهاب، وضد كل من يحاول المس بالأمن القومي المصري".
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