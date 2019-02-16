كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلسطين: نقف مع مصر في حربها ضد الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، وقوفها مع مصر ضد الهجوم الإرهابي الذي استهدف جنوداً من الجيش المصري في محافظة سيناء، وأدى لاستشهاد وإصابة 15 جندياً مصرياً.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها، إنها تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجموعة من أفراد الجيش المصري البطل، قرب مطار العريش في محافظة سيناء، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 15 جندياً مصرياً.

وأضافت، أن "القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، يدينون بأشد العبارات، هذه الجريمة البشعة، التي استهدفت ثلة من ابطال الجيش المصري".

وتابعت "نؤكد تضامن ووقوف فلسطين، وشعبها، وقيادتها الى جانب الشقيقة الكبرى مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حربهم ضد الارهاب، وضد كل من يحاول المس بالأمن القومي المصري".