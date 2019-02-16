المدرب طارق مصطفى لـ”اليوم24″: المنافسة هذا الموسم بالبطولة المغربية شرسة وهذه أهدافي مع واد زم-فيديو

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أكد المصري طارق مصطفى، مدرب فريق سريع واد زم، أن لديه طموحاً كبيرا لكتابة إسمه بالدوري المحلي الممتاز، بعد خوضه للتجربة الثانية بالمغرب، بعد فريق الدفاع الدفاع الحسني الجديدي الذي أشرف عليه قبل حوالي ثلاث سنوات.

وأوضح المدرب السابق للعروبة الإماراتي في تصريح لـ “اليوم 24″، أنه يعمل جاهداً لتقديم خبرته لفريق سريع واد زم، والعمل سوياً من أجل التقدم في سبورة ترتيب الأندية الوطنية، خصوصاً وأن المجموعة تمكنت ومنذ بداية السنة في تقدم كرة جميلة وكانت نداً لأبرز الخصوم.

أما عن المنافسة خلال السنة الجارية بالبطولة، علق طارق مصطفى: ” كانت بداياتي مع سريع واد زم الموسم الماضي، في وقت عصيب عانت منه المجموعة من سوء النتائج، أعتقد أن هذه السنة ستعرف منافسة شرسة بين الأندية، لأنه وبعد إسدال الستار على مرحلة الذهاب، أرى بأن المستوى متقارب “.

وعن علاقته بالحارس السابق للمنتخب المصري، نادر السيد، أردف المتحدث ذاته: “لعبناً معا بالزمالك وأيضاً رفقة منتخب الفراعنة بنهائيات كأس الأمم الإفريقية 1998، التي وضعتنا انذاك القرعة في المجموعة ذاتها، هو يعرفني جيداً فأنا دائماً أحب التحديات وأسعى إلى الفوز بها، وهذا ما أريده هذه السنة مع فريقي”.