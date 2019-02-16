هل يتعمد “فيسبوك” إظهار صور “فتيات عاريات”؟

اكتشف باحث أمني بلجيكي، أنتي دي نشوكاليرا أن موقع “فيسبوك”، يقدم لمستخدميه إمكانية البحث عن صور الفتيات بشكل خاص على شبكته الاجتماعية، وليس الأصدقاء من الذكور.

وقال الباحث البلجيكي، حسب صحفية Independent البريطانية، إن فيسبوك يحث مستخدميه على البحث عن صور النساء وهن يرتدين البكيني.

وقال الباحث في تغريدة على موقع تويتر: “عدَّل فيسبوك خاصية البحث لديه. فلم يعد بإمكانك استعادة الصور المخفية لدى أصدقائك الذكور، أما النساء فيمكن تعقبهن”، مضيفا “أكثر من ذلك أنك إذا بحثت عن صور لأصدقائك الذكور، يزعم فيسبوك أنك أردت رؤية صور النساء”.

وأرفق الباحث الأمني صوراً للشاشة حول هذا الموضوع بتغريداته، ما أثار ردوداً بأن فيسبوك “متحيز جنسياً” بسبب الطريقة التي تعمل بها خاصية البحث الداخلي لديه.

ونوّه مستخدم آخر لموقع تويتر إلى أن شريط البحث لدى فيسبوك يقترح تلقائياً صور الأصدقاء من النساء بالبكيني، وهو ما تأكدت منه صحيفة The Independent البريطانية بالتجربة.

وقالت جينيفر جريجل، الأستاذة المساعدة بقسم الاتصالات في جامعة سيراكيوز الأمريكية: «هذه اقتراحات بذيئة ويجب معالجتها».

وتعليقاً على ذلك، أوضح فيسبوك لوسائل الإعلام أن ذلك حدث نتيجة لـ»خلل» في خاصية البحث لديه، ومع ذلك أصدر موقع التواصل الاجتماعي توضيحاً لاحقاً بأن ما حدث ليس خللاً وإنما ببساطة هو طريقة عمل خاصية البحث.

وتُملأ الاقتراحات تلقائياً في شريط البحث اعتماداً على عمليات البحث الشائعة والأخيرة على فيسبوك، بمعنى أن عدداً كافياً من المستخدمين قد بحث عن هذا المصطلح ليظهر كأهم اقتراح.

وقال المتحدث باسم فيسبوك إن عملاق التكنولوجيا يعمل على إصلاح هذا الأمر، ولكن حتى كتابة هذا الموضوع لا تزال اقتراحات البحث المثيرة للجدل تظهر.