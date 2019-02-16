كشف عبد الواحد بنقاسم، مدرب فريق إتحاد طنجة، قبل قليل، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض كلاسيكو الشمال أمام المغرب التطواني، برسم الأسبوع 18 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، والتي ستقام على أرضية ملعب سانية الرمل.
التشكيلة سجلت غياب اللاعب عصام الراقي، بداعي الإصابة، في حين جاءت باقي الأسماء كالاتي:
صلاح الدين شهاب
أيوب الجرفي
أيوب الخاليقي
نزامبي ستيفي
رضوان المرابط
نعمان اعراب
سفيان شرف
أيوب الكعداوي
عبد الكبير الوادي
مكوكو نوهيمي
المهدي النغمي
كانت هذه تفاصيل خبر كلاسيكو الشمال..هذه هي التشكيلة الرسمية لإتحاد طنجة أمام “الماط” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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