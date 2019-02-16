كلاسيكو الشمال..هذه هي التشكيلة الرسمية لإتحاد طنجة أمام “الماط”

كشف عبد الواحد بنقاسم، مدرب فريق إتحاد طنجة، قبل قليل، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض كلاسيكو الشمال أمام المغرب التطواني، برسم الأسبوع 18 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، والتي ستقام على أرضية ملعب سانية الرمل.

التشكيلة سجلت غياب اللاعب عصام الراقي، بداعي الإصابة، في حين جاءت باقي الأسماء كالاتي:

صلاح الدين شهاب

أيوب الجرفي

أيوب الخاليقي

نزامبي ستيفي

رضوان المرابط

نعمان اعراب

سفيان شرف

أيوب الكعداوي

عبد الكبير الوادي

مكوكو نوهيمي

المهدي النغمي