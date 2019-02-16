مصر ترفع أهبة استعداداتها لـ “كان2019” ولجان لتنظيم البطولة

بدأ العد العكسي بمصر تأهباً لاستقبال نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستشهد مشاركة 24 منتخباً يمثلون القارة السمراء، على رأسهم المنتخب المغربي الذي ضمن سلفاً التأهل للمشاركة بالعرس الكروي القاري الهام.

وحسب تقارير إعلامية مصرية، فإن اللجنة المنظمة لـ “كان 2019” تحت إشراف رئيس الوزراء، مصطفى المديولي، ستستهل، اليوم السبت، عملها لبدأ الاستعدادات النهائية للبطولة الكروية القارية.

وأضافت المصدر ذاتها، أن القاهرة تستقبل خلال الساعات المقبلة أبرز المسؤولين عن الكرة وأيضاً ممثلين للحكومة، لعقد اجتماع تحديد اللجان التي ستشتغل على الإعداد لكأس الأمم الإفريقية، والذي ينطلق بعد حوالي 4 أشهر.

وحدد الإتحاد المصري للعبة بتنسيق مع رئيس اللجنة المنظمة ووزير الشباب والرياضية، 14 لجنة ستتفرق لتوفير كل الظروف اللازمة لإنجاح الكأس التي تستقبلها مصر لخامس مرة في تاريخها، وتهتم بأدق تفاصيلها.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كان قد أعلن قبل أسابيع اختيار مصر من أجل استضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019، بدلا من الكاميرون، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الـ”كاف”، في العاصمة السينيغالية داكار.

الاعلان جاء على لسان أحمد أحمد، رئيس الاتحاد القاري للعبة، في لقاء إعلامي كبير، وذلك بعد تصويت المكتب التنفيذي لصالح الملف المصري، على حساب منافسه الجنوب الإفريقي.

وبنيلها شرف هذه الاستضافة، بعد أن صوت 16 من أعضاء المكتب التنفيدي لـ”الكاف” لصالح ملفه، مقابل صوت واحد للملف المنافس، تكون مصر هي أكثر الدول القارية استضافة هذه التظاهرة، في خمس مناسبات، بعد أربع نسخ سابقة وهي 1959 و1974 و1986 و2006.