عرض مسرحية حركة بمحلها | أريحا

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: الثلاثاء، 19/ 02/ 2019

الزمان: 12:00

المكان: مسرح بلدية أريحا

يستضيف مسرح بلدية أريحا عرض مسرحية"حركة بمحلها".

تتناول المسرحية في قالب كوميدي قضية المرأة الفلسطينية في سوق العمل، همومها، متاعبها والإجحاف في التعاطي مع قدراتها، كما تتناول قضية الفرق في الأجور بين المرأة والرجل في سوق العمل، البطالة، وتدني فرص التطور المهني المتاحة للنساء مقارنة بالرجل.

طاقم المسرحية

إخراج: محمد عيد

تأليف وكتابة: غسان نداف

ديكور وملابس: ماشا كابوستينا

تمثيل: ياسمين شلالدة، خليل بطران، مريم باشا، رزق إبراهيم، شبلي البو، وئام الديري

موسيقى: أحمد شرباتي

إضاءة: إدوار معلّم

تقنيات: محمد علي

إنتاج:مسرح عشتار، بدعم من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2018

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