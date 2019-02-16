قديش كنّا نروح - أمسية غنائيّة | الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الأربعاء، 20/ 02/ 2019 الزمان: 19:30 المكان: مقهى المها الثقافي، الناصرة يستضيف مقهى المها الثقافي الفنانة هويدة نمر زعاترة في أمسية غنائية بعنوان "قديش كنّا مروح"، يصاحبها على العود شقيقها إيهاب نمر. هويدة نمر زعاترة فنانة فلسطينية من الناصرة، بدأت الغناء منذ صغرها، ودرست فنون الغناء الكلاسيكية، وهي تحمل اللقب الأول في الرياضيات. هويدة زعاترة تغنّي "القريب الآتي" لتوفيق زياد من ألحان إيهاب نمر لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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