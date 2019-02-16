حلقات استقبال | بيت ساحور

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: السبت، 23/ 02/ 2019

الزمان: سيحدد في وقت لاحق

المكان: مدينة بيت ساحور، بيت لحم

تنظم "حلقات استقبال" جولة خاصة في مدينة بيت ساحور مع اسبرانسا قمصية، دليل السياحة المجتمعية في المدينة.

يشمل الحدث جولة في مدينة بيت ساحور القديمة للتعرف عليها عن قرب، والاستماع إلى قصص عن نضال الشعب الفلسطيني في تلك المدينة، ثم تتوجه الجولة إلى الاتحاد النسائي العربي للقاء نساء عاملات ومنتجات هناك، وتضم الورشة أيضًا رحلة إلى مركز محور لتمكين وحماية المرأة والأسرة من العنف.

سينطلق باص من حيفا، مرورًا بمحطات أخرى في منطقة المثلث والمركز.

للمزيد من المعلومات، تواصلوا مع صفحة حلقات استقبال، من هنا.