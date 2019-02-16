انت الان تتابع ميركل: لا يجب قطع العلاقات بين روسيا وأوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صرحت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، بأن أوروبا ليس لها أي مصلحة في قطع العلاقات مع روسيا، إذ وصفت المستشارة الألمانية، استبعاد روسيا سياسيًّا، بالخطأ الإستراتيجي، كما تحدثت ميركل عن العقوبات المفروضة على روسيا، التي من الممكن أن تتوسع، بعد حادث مضيق كيرتش، في الوقت الذي تحدث فيه مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي للصحفيين عن احتمالية مناقشة عقوبات إضافية على روسيا، لافتة إلى أن هذا المشروع لن يكتمل قبل الاثنين 18 فبراير، موعد اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل.

يذكر بأن سفن «بيرديانسك، ونيكوبول، وياني كابو»، التابعة للبحرية الأوكرانية دخلت، في 25 نوفمبر الماضي، الحدود الدولية لروسيا، خلال إبحارها من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش. ودخلت منطقة المياه المغلقة مؤقتا، في المياه الإقليمية الروسية، ولم تستجب هذه السفن إلى المطالب القانونية للسفن والقوارب