انت الان تتابع الاتحاد الأوروبي: ننتظر كيف ستكون مغادرة بريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يوهانس هان رئيس الاتحاد الأوروبي

انطلقت فعاليات الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من قادة وزعماء الدول. ويلقى السيسي، كلمة بالمؤتمر كأول رئيس خارج أوروبا يلقي كلمة بالجلسة الرئيسية، ويصل عدد المشاركين في الدورة الـ55 إلى ما يقرب من 700 مشارك و1200 صحفي، وقال رئيس الاتحاد الأوروبي كلاوس يوهانس، في مداخلة خلال الجلسة: «كنا قلقون للغاية في 2017 بشأن اتخاذ بريطانيا قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، ووافقنا في نفس العام على خروجها من الاتحاد».

وأضاف يوهانس: «نحن ننتظر لنرى كيف ستكون مغادرة بريطانيا في النهاية، 29 مارس المقبل هو آخر موعد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لدينا علاقات مستقبلية جيدة مع المملكة المتحدة». ويشارك الرئيس في أعمال مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية، الذي انطلق أمس الجمعة ولمدة 3 أيام، بحضور نحو 35 من رؤساء الدول