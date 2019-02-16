شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة الصحة: قانون "البحوث السريرية" يساعد فى دعم كثير من الصناعات الدوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية فى غاية الأهمية، لاسيما فى استراتيجية الدولة نحو منظومة بناء الإنسان، من خلال استخدام البحوث الإكلينيكية لتطوير الصناعات الدوائية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل الرئيس السيسي، برئاسة وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف، وبحضور وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، وعدد من الخبراء وممثلي الجهات المعنية.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أهمية زيادة الابحاث الإكلنيكية في ظل استراتيجة الدولة نحو بناء الإنسان، وذلك تمهيداً للكثير من الصناعات الدوائية، ومنها تصنيع مشتقات البلازما، واللقاحات والأمصال، وأدوية الأورام، بقولها : "قانون تنظيم البحوث السريرية موضوع كبير بالنسبة لنا.. وتنشيط هذه الصناعات مرتبط بوجود القانون".

وقالت وزيرة الصحة، إن الحكومة شكلت لجنة تضم فى عضويتها وزارتى الصحة والتعليم العالى والبحث العلمي، بالإضافة إلي عدد كبير من المعترضين علي مواد قانون التجارب السريرية وخلصنا إلي العديد من التوافقات.