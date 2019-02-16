شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل النواب: كلمة السيسي بمؤتمر ميونخ تاريخية.. ومصر لم تتاجر باللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب كلمة الرئيس السيسى بالجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونيخ للأمن بالتاريخية، مضيفا أن الرئيس السيسي تكلم بوضوح عن تأثير سقوط الدول ونشر الفوضى في دعم الإرهاب الذي اصبح وباء أصاب العالم أجمع.

وقال وهدان في بيان صحفي له، أن الرئيس السيسي وضع أمام العالم أسباب تنامي ظاهرة الإرهاب وخطرها على استقرار المجتمعات ليس في الشرق الأوسط فقط ولكن في الدول الأوربية أيضا، ولم يكتف بذلك، بل وضع محاور للقضاء عليه، ومنها تضييق الخناق على الجماعات والتنظيمات التي تمارس الإرهاب، أو الدول التى ترى فى غض الطرف عنه، وتقوم بدعمه، لتحقيق أهداف سياسية ومطامع إقليمية.

وأشار "وكيل النواب"، إلى أن الرئيس السيسي ذكر جهود مصر في استقرار المنطقة وأنها الدولة التي استقبلت 5 ملايين لاجئ لم تتاجر بهم، ولم تضعهم في مراكز أو معسكرات إيواء، مضيفا أن مصر تحملت محاولات إسقاط الدول ونشر الفوضى في الشرق الأوسط، كما قامت بإتخاذ إجراءات أمنية مكلفة فى الصحراء الممتدة مع ليبيا، وتصدت بقوة للمقاتلين الفاررين من سوريا.

وتابع "وهدان"أن الرئيس السيسي تكلم بكل وضوح عن قضية مصر التاريخية وهي "القضية الفلسطنية" وطالب بضرورة وجود تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة ونهائية، مضيفا أنها المصدر الرئيسى لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وهى أقدم صراع سياسي منذ بدايات القرن العشرين،

وأكد وكيل النواب أن الرئيس السيسي ذكر الرؤية المصرية بكل وضوح لحل القضية الفلسطينية والتي تقوم على المواثيق الدولية وإعمالاً لمبدأ حل الدولتين، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتُها القدس الشرقية، والتخفيف من معاناتهم اليومية، لأن ذلك سيشكل نواة الانطلاقة الفعلية للتوصل إلى حلول ناجحة للصراعات الأخرى.