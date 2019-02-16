شكرا لقرائتكم خبر عن دينية البرلمان تدعو لدعم السياحة الدينية وتطوير المساجد الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم، زيارتها لمحافظتى الأقصر وقنا، الممتدة من 15 إلي 18 فبراير الجاري، وبدأت اللجنة زبارتها من محافظة الأقصر، بمسجد سيدى أبو الحجاج الأقصري، وهو مسجد أثرى، للوقوف علي حالة المسجد علي الطبيعة.

كما ستتوجه اللجنة إلي محافظة قنا غدا الأحد، لبحث قيام وزارة الأوقاف برفع سعر الوحدات السكنية ببرجي النورس و الفردوس، وكذلك زيارة مساجد (عبد الرحيم القناوي - وعلي السيد بالعبابدة - والحصاوية بقنا) للوقوف على حالتهم على ارض الواقع، وذلك بناء على طلب إحاطة مقدم من النائب محمود عبد السلام الضبع.

من جانبه، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية، إن اللجنة بعد أن عاينت مسجد سيدي أبو الحجاج الأقصري علي الطبيعة وجدت أن هناك إهمالا في هذا المسجد الأثري، واللجنة ستخاطب وزير الأوقاف والجهات المعنية لاتخاذ اللازم لتطوير المسجد وفرشه.

وشدد الدكتور أسامة العبد، علي هامش الزيارة، علي ضرورة الاهتمام بالسياحة الدينية المتمثلة في المساجد والكنائس الأثرية، لأنه في حالة دعم السياحة الدينية بشكل أكبر ستكون مصدر دخل مهم الدولة بجانب أنواع السياحة الأخري.

ويرأس الوفد البرلماني الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ويضم الوفد اللواء شكرى الجندى، عضو اللجنة، والدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية، والنائبة أمانى عزيز وكيل اللجنة، وهويدا صالح أمين اللجنة.