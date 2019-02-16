شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عاصم مرشد: اهتمام عالمى برؤية السيسي بمؤتمر ميونيخ لمواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، أهمية التحركات السياسية المصرية الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسى مشيرا إلى أهمية مشاركة الرئيس السيسى فى مؤتمر ميونيخ للأمن.

وقال "مرشد" فى بيان له أصدره اليوم إن كلمة الرئيس السيسى أمام الجلسة الرئيسية لهذا المؤتمر جاءت فى سابقة سياسية عالمية غير مسبوقة، لاسيما أنه ولأول مرة منذ تأسيس المؤتمر عام 1963 يتحدث فيها رئيس دول غير أوروبية خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر بمشاركة المستشارة الألمانية ميركل.

وأضاف مرشد، أن ذلك إنما هو تكريم واحترام عالمى وأوروبى للرئيس السيسى ولسياساته الناجحة ولرؤيته الثاقبة تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية وهذا يوجه الأنظار أكثر نحو مصر.

وتابع عبد العزيز مرشد أن القضايا التى جاءت فى كلمة الرئيس السيسى كانت واضحة وحاسمة خاصة فيما يتعلق بمواجهة ظاهرة الإرهاب مطالبا من العالم ومن خلال هذا المؤتمر إعطاء أكبر اهتمام لرؤية الرئيس السيسى حول مواجهة ظاهرة الإرهاب الاسود التى باتت تمثل خطرا داهما على الامن والسلم الدوليين.