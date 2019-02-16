شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حسين أبو جاد: تحية قلبية للمصريين بالخارج على دعمهم الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب، تحية قلبية لجميع المصريين العاملين بالخارج وبمختلف دول العالم لحرصهم على المشاركة الفعالة فى سجل إنجاز المشروعات القومية العملاقة التى تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ودعم الاقتصاد المصرى وسياسات الإصلاح الاقتصادى.

وقال "أبو جاد" فى بيان له أصدره اليوم، السبت، إن أكبر دليل على ذلك إعلان البنك المركزى المصرى عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال العام الماضى 2018 ‏لتسجل نحو 25.5 مليار دولار، مقابل نحو 24.7 مليار دولار خلال العام الميلادى 2017، بزيادة تقدر بنحو 778.2 مليون دولار وبمعدل 3.1%

وأضاف "أبو جاد" أن الفضل فى ذلك يرجع إلى سياسات السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد نجاحها بكل كفاءة واقتدار فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاهتمام بجميع المصريين بالخارج والتواصل باستمرار معهم.

جدير بالذكر أن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر ديسمبر 2018 حققت زيادة قدرها 270.2 مليون دولار لتسجل نحو 2.2 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018 وتعد حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات والاستثمار والسياحة، مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصرى، والداعم الرئيسى للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.