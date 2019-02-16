شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو صدقى: المصريون بالخارج أفضل سفراء للترويج للسياحة عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشاد النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالجهود والمبادرات غير التقليدية للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والتى تهدف إلى ربط أبناء مصر بمختلف دول العالم بوطنهم المصرى، مؤكدا أن السفيرة نبيلة مكرم حققت نجاحات كبيرة فى هذا الملف الحيوى.

وأعلن "صدقى"، فى بيان له أصدره اليوم، تأييده للمبادرة الجديدة التى أطلقتها وزارة الهجرة والمصريين بالخارج تحت مسمى سجل كيانك فى الخارج واستعد لمؤتمرك فى الداخل، مشيدا بتدشين وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على موقعها الإلكترونى قسم خاص بالتسجيل الإلكترونى فى المبادرة وهو ما توافدت عليه كل الكيانات المصرية بالخارج، والذى سيكون حتى يوم 15 مارس على أن يعقد المؤتمر الأول فى القاهرة أول أبريل القادم.

وطالب النائب عمرو صدقى، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مساندة جهود السفيرة مكرم فى هذه المبادرات الناجحة والتى حققت العديد من الأهداف فى مقدمتها مشاركة المصريين بالخارج فى المشروعات القومية الكبرى، التى تتم على أرض مصر، داعيا جميع وسائل الإعلام المصرية بالترويج لهذه المبادرات.

وطالب النائب عمرو صدقى من السفيرة نبيلة مكرم إعطاء أكبر اهتمام لملف السياحة المصرية والترويج لها عالميا حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية مؤكدا أن افضل سفراء يروجون بوطنية للسياحة المصرية عالميا هم أبناء مصر بالخارج.

تجدر الإشارة وبحسب ما تم الإعلان عنه فتتضمن استمارة تسجيل الكيانات المصرية بالخارج بيانات عن البلد المنشأ بها وكذلك اسمه ونوعه سواء كان اتحاد أو جمعية أو مؤسسة أو غير ذلك، والبريد الإلكترونى وأهم أنشطته وطبيعته سواء كان مشهرًا أو موثقًا وتاريخ إنشائه وعدد المنضمين له وأسماء أعضائه.