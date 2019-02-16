على عبد العال: فترة الرئاسة تنتهي 2022.. والتعديلات بعيدة عن الرئيس الحالي

كتب محمد مجدى السيسى

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن فترة الرئاسة الحالية ستنتهى فى 2022 كما حددها الدستور، وأن التعديلات الدستورية لا تعنى تمديد فترة الرئاسة الحالية، لكن هناك مادة انتقالية ستتوقف على رغبة الشعب ومن ثم رغبة الرئيس الحالى فى الترشح لفترة جديدة من عدمه، متابعا: "التعديلات بعيدة كل البعد عن الرئيس الحالى، الأمر سيتوقف على رغبة البرلمان والمصريين فقط".

وبدوره، قال النائب عاطف عبد الجواد، فى كلمته خلال الجلسة العامة بالبرلمان، لمناقشة التعديلات الدستورية من حيث المبدأ: "أنا راجع من عند رسول الله، وأؤيد...