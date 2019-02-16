"مَن وراء المقاتلين الأجانب في منطقتنا؟".. السيسي يتساءل في مؤتمر ميونيخ

كتبت – إيمان محمود:

تساءل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الرئيسية بمؤتمر ميونخ للأمن، عن الجهة التي تقف وراء تدفّق المقاتلين الأجانب إلى منطقتنا العربية -وخاصة سوريا- وتمويلهم وإمدادهم بالأسلحة والذخيرة والتدريبات اللازمة.

وقال السيسي "من الذي حرّك المقاتلين الأجانب من دولهم وأحضرهم إلى منطقة الشرق الأوسط؟ ومن أمدّهم بالسلاح والتدريب والأموال؟ ومن أرسلهم إلى سوريا ومنحهم السلاح والذخيرة؟ ومن ينفق عليهم ويدربهم ويمنحهم الدعم السياسي؟"

كما تساءل عمّا إذا كان المجتمع الدولي يتعامل مع هذه الأزمات وأسبابها بالشكل...