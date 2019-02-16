الخارجية الأميركية تحذر رعاياها من السفر إلى تركيا

حذرت ​وزارة الخارجية الأميركية​ مواطنيها من السفر إلى ​تركيا​، مشيرةً إلى "أننا نحذر المواطنين الأميركيين من ​الإرهاب​ والاعتقال التعسفي في تركيا"، مشددة على "ضرورة الابتعاد عن المناطق التي ترتفع فيها نسبة الخطورة، وخاصة عند حدود تركيا مع ​سوريا​ و​العراق​".

ولفتت إلى أن "احتمال قيام المجموعات الإرهابية بعمليات ما يزال قائما، وخاصة في المناطق السياحية، ووسائل المواصلات العامة، والأسواق، ومراكز ​التسوق​، والإدارات العامة، والأماكن الرياضية، والنزل والمطاعم وأماكن العبادة والحدائق والمؤسسات التعليمية والمطارات وبقية الأماكن العامة، مذكرة باستهداف المجموعات المسلحة لتلك الأماكن قبل ذلك"، موضحةً أن "عناصر ​الأمن​ التركي قامت باعتقال عشرات الآلاف لوجود ارتباطات لهم بتنظيمات مسلحة ومن بينهم مواطنون أمريكيون لأسباب يبدو أنها سياسية".