ميركل: وصف أميركا للسيارات الأوروبية بالتهديد يثير الرعب

إعتبرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إن "اللهجة التجارية الأميركية المتشددة عن عزم الولايات المتحدة اعتبار واردات السيارات الأوروبية تهديدا للأمن القومي "تثير الرعب"، مضيفة "إذا كانت هذه السيارات ... باتت فجأة تمثل تهديدا للأمن القومي الأميركي، فإن هذا حري بأن يثير الرعب فينا".
وأشارت ميركل إلى أن" أكبر مصانع السيارات الألمانية الفاخرة بي.إم.دبليو غير موجودة في بافاريا بل في ولاية كارولاينا الجنوبية التي تقوم منها بتصدير السيارات إلى الصين".
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