"حماس" تدين هجوما استهدف حاجزا أمنيا شمال سيناء المصرية

دانت حركة "حماس" "هجوما مسلحا استهدف حاجزا أمنيا في محافظة ​شمال سيناء​ المصرية، صباح السبت، وأسفر عن مقتل وإصابة 15 عسكريا"، مشيرةً إلى أن "العمل الإجرامي الذى استهدف نقطة للجنود المصريين فى شمال سيناء، والذي نعتبره عملًا إرهابيًا ‎يستهدف أمن مصر واستقرارها".

ولفتت إلى أن "تلك الأعمال البشعة تهدف إلى تنفيذ مخططات ومشاريع أعداء مصر وأعداء الأمة، وإدخال المنطقة فى دوامة من ​العنف​ و​الإرهاب​ لتعطيل أي جهود من شأنها النهوض بها واستقرار مسيرتها".