"حماس" تدين هجوما استهدف حاجزا أمنيا شمال سيناء المصرية

دانت حركة "حماس" "هجوما مسلحا استهدف حاجزا أمنيا في محافظة شمال سيناء المصرية، صباح السبت، وأسفر عن مقتل وإصابة 15 عسكريا"، مشيرةً إلى أن "العمل الإجرامي الذى استهدف نقطة للجنود المصريين فى شمال سيناء، والذي نعتبره عملًا إرهابيًا يستهدف أمن مصر واستقرارها".
ولفتت إلى أن "تلك الأعمال البشعة تهدف إلى تنفيذ مخططات ومشاريع أعداء مصر وأعداء الأمة، وإدخال المنطقة فى دوامة من العنف والإرهاب لتعطيل أي جهود من شأنها النهوض بها واستقرار مسيرتها".
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