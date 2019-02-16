مسؤول ايراني: لجنة الامن القومي البرلمانية تبحث حادث زاهدان الارهابي

أعلن رئيس لجنة الامن القومي و​السياسة​ الخارجية في البرلمان ال​ايران​ي حشمت الله فلاحت بيشة أن "اللجنة تعقد اجتماعات خاصة خلال الاسبوع الحالي لبحث آلية التطورات بعد فشل الاعداء في مؤتمر ​وارسو​ وكذلك دراسة حادث زاهدان الارهابي".

وبشأن حادث زاهدان الارهابي، قال بيشة "سنعقد يومي الاحد والاثنين من الاسبوع الجاري اجتماعات خاصة في لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في ​مجلس الشورى​ الاسلامي، رغم ان اللجان لديها عطلة لان البرلمان يبحث موضوع الميزانية، الا ان اجتماعات اللجنة ستعقد باستمرار".

وأوضح ان "احد هذه الاجتماعات مرتبط بموضوع حادث زاهدان الارهابي ودراسة اسبابه وعوامله، كما سيعقد اجتماع آخر حول موضوع مؤتمر وارسو والتطورات التي تلت مسيرات 11 شباط ، والاستراتيجية المترتبة على اساسها"، مشدداً على "ضرورة تخصيص ميزانية كافية لصيانة الحدود في جنوب شرق ايران، للتصدي للزمر الارهابية".