النشرة: رفع ثاني اكبر تمثال للمسيح في العالم ببلدة صيدنايا السورية

افاد مراسل "​النشرة​" في ​سوريا​ بأنه "تم رفع ثاني أكبر تمثل ل​يسوع المسيح​ في ​العالم​ وذلك على في بلدة ​صيدنايا​ السورية وبالتحديد على قمة جبل الشيروبيم التي ترتفع 2000 متر عن سطح البحر".

واكد خوري الدير أن "التمثال تقدمة من الدولة الروسية ويبلغ طوله 12 مترا ومصنوع من مادة البرونز وهو يرمز للتآخي والسلام والمحبة في ​الشرق الاوسط​"، مشيرا الى ان "زوار الدير هم من كل ​الطوائف​".