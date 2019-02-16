افاد مراسل "النشرة" في سوريا بأنه "تم رفع ثاني أكبر تمثل ليسوع المسيح في العالم وذلك على في بلدة صيدنايا السورية وبالتحديد على قمة جبل الشيروبيم التي ترتفع 2000 متر عن سطح البحر".
واكد خوري الدير أن "التمثال تقدمة من الدولة الروسية ويبلغ طوله 12 مترا ومصنوع من مادة البرونز وهو يرمز للتآخي والسلام والمحبة في الشرق الاوسط"، مشيرا الى ان "زوار الدير هم من كل الطوائف".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: رفع ثاني اكبر تمثال للمسيح في العالم ببلدة صيدنايا السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.