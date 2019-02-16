وزير العدل جال في قصر العدل في بيروت واطلع على اعمال ترميمه

جال وزير العدل البرت سرحان برفقة رئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ ​القاضي جان فهد​ في ​قصر العدل​ في ​بيروت​ حيث اطلع على أعمال الترميم الجارية فيه.

من جهة اخرى التقى سرحان مع شباب وشابات من متطوعي جمعية "فرح العطاء" التي تقوم بأعمال تنظيم وترتيب أرشيف ​محكمة التمييز​ ، وتحدث مطولا الى رئيس الجمعية المحامي ملحم خلف والمشاركين في الورشة مثمناً جهودهم التطوعية في قيامهم بهذا العمل الكبير.