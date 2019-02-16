وزير العدل جال في قصر العدل في بيروت واطلع على اعمال ترميمه

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جال وزير العدل البرت سرحان برفقة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد في قصر العدل في بيروت حيث اطلع على أعمال الترميم الجارية فيه.
من جهة اخرى التقى سرحان مع شباب وشابات من متطوعي جمعية "فرح العطاء" التي تقوم بأعمال تنظيم وترتيب أرشيف محكمة التمييز ، وتحدث مطولا الى رئيس الجمعية المحامي ملحم خلف والمشاركين في الورشة مثمناً جهودهم التطوعية في قيامهم بهذا العمل الكبير.
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