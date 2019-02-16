افاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ عن "وقوع ​حادث سير​ مروع على اوتوستراد المصيلح مما ادى الى ​انقلاب سيارة​ مما تسبب بازدحام السير في المحلة".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: حادث سير مروع على اوتوستراد المصيلح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.