بلدية زحلة تشكر المواطنين على تجاوبهم مع ازالة الشعارات الحزبية

شكرت ​بلدية زحلة​ - معلقة و​تعنايل​ "جميع المواطنين والأحزاب والعائلات والجهات السياسية على التجاوب الذي أبدوه بعد قرار المجلس البلدي بالإجماع بإزالة جميع الصور والشعارات الحزبية من الأماكن العامة، خاصة وان هذا القرار جاء تماشيا مع تمني فخامة ​رئيس الجمهورية​ بعد انتخابه رئيسا للبلاد بإزالة الصور من الأماكن العامة ، وأيضا بعد القرار الصادر عن ​وزارة الداخلية والبلديات​ بهذا الخصوص وعملا بالقوانين المرعية الإجراء"، داعية المواطنين "للعمل متضامنين من اجل خير زحلة والإنطلاق بالمدينة إلى الأمام"، شاكرة "القوى و​الأجهزة الأمنية​ التي واكبت ​الشرطة البلدية​ صباح اليوم والتي تعمل دائما لخير المدينة واهلها".

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