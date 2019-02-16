علي بزي: لتطبيق القوانين وتفعيل كل اجهزة الرقابة والمحاسبة

عبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​ عن "ضرورة تضافر الجهود المشتركة في المرحلة الراهنة من اجل استعادة ثقة الناس بدولتهم ومؤسساتها من خلال تطبيق القوانين وتفعيل كل اجهزة الرقابة والمحاسبة".

وخلال استقباله، في مكتبه في بنت جبيل، وفودا شعبية وبلدية وتربوية ومواطنين من قرى القضاء، حيث أجرى سلسلة اتصالات مع ​مجلس الجنوب​ و​الجامعة اللبنانية​ ومدير ​مؤسسة كهرباء لبنان​ في ما يتعلق بملفات ادارية وإنمائية والتغذية الكهربائية في منطقة بنت جبيل، أكد "دور ​المجلس النيابي​ الحالي في عقد جلسات شهرية للمساءلة والمحاسبة، انطلاقا من الدور الرقابي الأهم لمجلس النواب".