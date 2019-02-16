قوات الأمن تقضي على "قاتل المصلين" في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط (الخليج 365):

قضت قوات الأمن، بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، على مرتكب واقعة قتل مواطنين اثنين وإصابة آخرين يوم الجمعة قبل الماضي في مدينة القوصية.

وكانت أجهزة الأمن بمحافظة أسيوط توصلت إلى أن الجاني يختبئ في منزل مهجور بمدينة ديروط المجاورة للقوصية بعد ارتكاب جريمته، عندها داهمت القوات مكانه وحاول الهروب، بإطلاقه النيران نحو القوات التي طاردته وتمكنت من القضاء عليه.

وكان القتيل فتح النيران على المصلين داخل مسجد بمنطقة غيط الشعير غرب مدينة القوصية بمحافظة أسيوط أثناء صلاة الجمعة قبل الماضي وقتل اثنين وأصاب ثالث لخلافات ثأرية مع عائلة أحد القتلى وفر هاربًا.

كان جرى تشكيل فريق بحث من مديرية أمن أسيوط، ومباحث الشمال، ومركزي ديروط والقوصية، لتحديد مكان باقي المتهمين المتعاونين مع الجاني وضبطهم والسلاح المستخدم.

ووضعت القوات خطة لفحص خط سير هروب المتهمين وحصر الأماكن المحتمل وجودهم فيها، وتتبع هواتفهم المحمولة، حتى وصل إلى وجود الجاني بأحد المنازل القديمة بدائرة بندر ديروط.

وعقب تقنين الإجراءات داهمت مأمورية من قوات أمن أسيوط، بالاشتراك مع فرع الأمن العام مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، مكان اختباء القاتل، وحال وصول القوات للمكان وقع تبادل لإطلاق النيران بين المتهم والقوات.

وكان بحوزة القتيل بندقية آلية وفرد خرطوش محلي الصنع وخزينة بها 10 طلقات لذات العيار، و2 هاتف محمول.

جرى نقل جثة القتيل إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، ويكثف ضباط المباحث جهودهم لضبط أخرين متورطين في القضية.