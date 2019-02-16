برشلونة يتوصل لاتفاق نهائي لضم رابيو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية بأن فريق برشلونة الإسباني اقترب من إبرام صفقة الفرنسي أدريان رابيو بشكل رسمي، وذلك بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلا عن تقارير فرنسية، أنَّ برشلونة أنهى تفاصيل الحصول على خدمات رابيو، سواء الراتب، ومكافأة التوقيع، حيث سيحصل اللاعب عليها بسبب اختياره النادي الكاتالوني، عقب انتهاء عقده مع ناديه الفرنسي.
وأشارت الصحيفة أيضًا، إلى أن باريس سان جيرمان لم يغلق الباب في وجه اللاعب، وإذا أراد رابيو تجديد عقده مع النادي، ستتم الاستجابة له سريعًا.
وقرَّر سان جيرمان، تجميد رابيو، وعدم مشاركته في المباريات منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، بسبب رفض اللاعب تجديد عقده مع الفريق.
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