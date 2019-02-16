يوفنتوس يحسم مصير لاعبه ديبالا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نائب رئيس يوفنتوس الإيطالي، بافل نيدفيد، تحدث عن موقف ناديه من رحيل اللاعب الأرجنتيني، باولو ديبالا، صانع ألعاب الفريق.

وقال نيدفيد في تصريحات نقلتها صحيفة "توتو سبورت": "أنا أؤكد على كلمات باراتيسي (المدير الرياضي لليوفي)، ديبالا هو تراثنا، إنه لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا، نحن نتوقع منه الكثير لأنه قوي جدًا".

وكان فابيو باراتيسي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، قد قال إن الأرجنتيني باولو ديبالا صانع ألعاب السيدة العجوز، لن يرحل إلا إذا طلب ذلك بنفسه، متوقعا استمراره مع الفريق.

وواصل نيدفيد "نحن سعداء للغاية لأننا استطعنا أن نستعيد لاعبين مهمين مثل بونوتشي وكيليني، قبل مباراة دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد".

وأضاف "من الواضح أنهما قوتنا، وهما من ذوي الخبرة وبدونهما أصبح الأمر أكثر صعوبة، لكن يجب أن أقول إنه حتى أولئك الذين لعبوا، مثل روجاني وكاسيريس، كانوا جيدين جدًا".