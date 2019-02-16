انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن: يتم الآن القضاء على آخر علَم لـ"داعش" فوق الفرات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 03:52 مساءً - قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه يجري الآن القضاء على آخر علَم لتنظيم الدولة فوق منطقة الفرات شرقي سوريا.

وأضاف بنس خلال كلمته بمؤتمر ميونيخ للأمن، المنعقد في ألمانيا: إن "تنظيم داعش قد أُهلك، وإن آخر ميل من الأراضي الخاضعة لسيطرته في سوريا تتم السيطرة عليها"، لافتاً إلى تحرير 5 ملايين سوري وعراقي كانوا بقبضة التنظيم.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستواصل مع الحلفاء ملاحقة "فلول داعش" في أي مكان، مع تقديم الدعم لهم. موضحاً: إن "انسحابنا من سوريا تعديل في أساليب العمل وليس تغييراً في الاستراتيجية".

ودعا نائب الرئيس الأمريكي حلفاء واشنطن إلى "مساهمة أكبر في حلف شمال الأطلسي"، دون "شراء أسلحة من الشرق الأوسط"، مؤكداً أن الولايات المتحدة "ستُبقي على وجود قوي هناك".

وتصبّ تصريحات بنس في مضمار ما تحدث به الرئيس الأمريكي، أمس الجمعة، بشأن الكشف عن شيء يتعلق بالأوضاع في سوريا، خلال 24 ساعة.

وقال ترامب خلال مناسبة في البيت الأبيض: "لدينا الكثير من الإعلانات العظيمة التي لها علاقة بسوريا؛ تتمثل بنجاحنا في القضاء على الخلافة (تنظيم الدولة)، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات الـ24 المقبلة".

واليوم، سيطرت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة أمريكياً على آخر جيب لتنظيم الدولة في شرق سوريا؛ بعد استسلام عناصر الأخير في تلك المنطقة.

والأحد الماضي، بدأت "سوريا الديمقراطية" هجوماً على آخر جيب لتنظيم "داعش" في شرق سوريا؛ بهدف القضاء على آخر فلوله.

وأعاد "داعش" رسم خريطة الشرق الأوسط في 2014، عندما أعلن دولة "الخلافة" على الأراضي التي استولى عليها في سوريا والعراق، لكن التنظيم خسر أكبر معقلين؛ وهما الرقة في سوريا والموصل في العراق، خلال 2017.

وتمكّنت قوات "سوريا الديمقراطية" من طرد مسلحي التنظيم من قطاع واسع من الأراضي في شمالي وشرقي سوريا، في السنوات الأربع الأخيرة، في حين تسعى تركيا لتقليل مناطق سيطرة تلك القوات التي تعتبرها "إرهابية".