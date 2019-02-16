قائد الحرس الثوري: سنثأر لشهدائنا من النظامين السعودي والاماراتي

الخليج 365/ بغداداكد القائد العام لقوات الحرس الثوري في ايران اللواء محمد علي جعفري، السبت، أن بلاده "ستثأر للشهداء" من النظامين السعودي والاماراتي.

وقال جعفري في كلمة له خلال تشييع ضحايا تفجير زاهدان، ونقلتها وكالة "فارس"، "سنثأر لدماء شهدائنا من النظامين الاماراتي والسعودي ونطلب من رئيس الجمهورية ان يطلق ايدينا لتنفيذ عمليات ثأرية اكثر من الماضي".

واضاف، انه "على باكستان ايضا ان تعلم بانه عليها ان تدفع ثمن دعم جهاز الاستخبارات الباكستاني لزمرة جيش الظلم ولاشك ان هذا الثمن سيكون ثقيلا جدا".



واضاف، ان "اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية ليسوا واحدا او اثنين وقد عبأوا طاقاتهم للحيلولة دون تقدم ايران الاسلامية وزعزعة الامن الا ان القوات المسلحة والقوات الامنية في انحاء البلاد منهمكة بالتصدي لهذه المؤامرات".