محكمة مصر الدستورية تطلق موقعا إلكترونيا لربط المحاكم العليا الأفريقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية المصرية، السبت، إطلاق موقع إلكتروني لشبكة المعلومات بين المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية.

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة افتتاح الاجتماع الثالث للمحاكم الدستورية الأفريقية المنعقد بمقر المحكمة بالقاهرة، بمشاركة 125 رئيسا وعضوا بالمحاكم الدستورية والعليا بـ45 دولة أفريقية، بجانب عدد من سفراء الدول الأجنبية والعربية.

وأضاف جبالي أن الاجتماع يعد نقلةً نوعيّةً في مجال التعاون القضائي الأفريقي، من خلال شبكة المعلومات الجديدة التي تربط بين المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، لتوفير المعلومات في جميع المجالات التي تهم المحاكم من أجل تفعيل تبادل الخبرات والإلمام المستمر بأحدث الأحكام والمبادئ القضائية.

وأشار رئيس المحكمة الدستورية المصرية إلى رعاية مصر مؤتمرات المحاكم الأفريقية من خلال الدعـم المادي والمعنوي وتوفير التسهيلات للتأكيد على تقوية الصداقة والتعاون المستمر بين شعوب ودول القارة الأفريقية.

وقال المستشار عمر الشريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية المصرية وأمين عام المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، إن إطلاق الشبكة الإلكترونية يهدف إلى تبادل المعلومات والأفكار، والاطلاع على الأحكام الصادرة من الدول المشاركة لدعم التعاون وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية إلكترونية.

ويبحث الاجتماع الثالث للمحاكم الدستورية الأفريقية المشاكل المختلفة والمشتركة التي تواجه المحاكم الدستورية في دول القارة، خاصة ما يتعلق بالتطور التكنولوجي في وسائل الاتصال والموضوعات المستجدة بخصوص مكافحة الإرهاب واللاجئين وحماية البيئة، وتستمر أعماله حتى الـ19 من فبراير/شباط الجاري.