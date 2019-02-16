انت الان تتابع يوهانس: الأمن والدفاع أساسيان لمستقبل أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الاتحاد الأوروبي يوهانس هان

انطلقت فعاليات الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من قادة وزعماء الدول. ويلقى السيسي، كلمة بالمؤتمر كأول رئيس خارج أوروبا يلقي كلمة بالجلسة الرئيسية، ويصل عدد المشاركين في الدورة الـ55 إلى ما يقرب من 700 مشارك و1200 صحفي، وقال رئيس الاتحاد الأوروبي كلاوس يوهانس: نواجه الآن العديد من التحديات في عدد من الدول، ومستقبل أوروبا يقع على رأس أولويات أجندة الاتحاد الأوروبي، والأمن والدفاع مكونان أساسيان لمستقبل الاتحاد».

وأضاف هان: حققنا تقدما في مختلف المجالات خاصة المجال الأمني وحل الأزمات في العامين الماضيين، والدعوة إلى الوحدة والتماسك هي الرسالة الرئيسية التي لا بد أن نعمل عليها، ولا بد من الحفاظ على تحفيز التقدم وبناء جسور بين المبادرات المختلفة، وتعزيز الشراكة الأوروبية حتى تكون جهودنا ملزمة أمام الجميع». اقرأ