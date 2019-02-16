الان تتابع السودان: البرلمان يؤجل مناقشة تعديلات دستورية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات قرر البرلمان السوداني، اليوم، بشكل مفاجئ، تأجيل مناقشة تعديلات دستورية، تسمح للبشير بفترة جديدة. كان البرلمان السودانى أعلن أمس، مناقشة إمكانية تعديل الدستور لترشيح الرئيس عمر البشير فى الانتخابات المقبلة عام 2020. وأعلنت اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية فى السودان، عقد اجتماع فى البرلمان اليوم، بمشاركة رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس الوطنى ومجلس الولايات، لمناقشة إمكانية تعديل الدستور لترشيح البشير فى الانتخابات المقبلة عام 2020، قبل أن تقرر إلغاء الاجتماع اليوم.

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