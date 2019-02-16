ميشال ضاهر بارك لزحلة توفير ما بين 25 و35 في المئة من قيمة فاتورة الكهرباء

بارك النائب ​ميشال ضاهر​ لزحلة وقضائها "توفير ما بين 25 و35 في المئة من قيمة فاتورة ​الكهرباء​، حسب نسبة الاستهلاك وبقائها 24/24 ". وأشار إلى انه "بعد صدور مذكرة ​وزارة الطاقة​ لتحديد تعرفة بيع الطاقة المنتجة من ​المولدات الخاصة​ بشركة ​كهرباء زحلة​، نبارك لأهلنا في زحلة وقضائها توفير ما بين 25 و35 في المئة من قيمة الفاتورة حسب نسبة الاستهلاك، والعامل الأساس الذي أوصلنا الى هذه النسبة هو ما كنا قد طالبنا به من الأساس، وهو اصدار فاتورتين وليس دمج فاتورة ​كهرباء لبنان​ بكهرباء زحلة كما كان يجري سابقا. وهذا التوفير الذي تأكد رسميا بعد تطبيق بنود العقد التشغيلي الموقع مع وزارة الطاقة، والذي ستظهر مفاعيله على فاتورة شهر كانون الثاني التي ستصدر قريبا لتكون بمتناول الرأي العام، يؤكد بما لا لبس فيه أن معركة كهرباء زحلة قد وصلت الى بر الأمان ببقاء الكهرباء 24/24 وبقاء نفس الخدمة كما توفير 30 مليار ليرة لبنانية على خزينة الدولة، وصولا الى توفير يصل الى 35 في المئة على المواطن. وعدنا ووفينا".

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