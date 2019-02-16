وزير الشؤون الخارجية العماني: إسرائيل دولة بالشرق الأوسط

لفت وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف علوي إلى أن "إسرائيل دولة بالشرق الأوسط، معربا عن تطلع بلاده لانفراجة في الأزمة الخليجية بالمستقبل"، مشيراً إلى أن "سلطنة عمان تعتبر أن إسرائيل دولة من دول الشرق الأوسط".
وأكد "استمرار سلطنة في دعم الوساطة بين فلسطين وإسرائيل لإيجاد حلول، كاشفا عن وضع توجهيات بهذا الصدد بالمشاركة مع أطراف أخرى، لإحلال قواعد السلام في القضية، متحفظا على المزيد من التفاصيل".
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