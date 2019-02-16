محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الاستعدادات النهائية قبيل استضافة بطولة البحر المتوسط لكرة اليد في المحافظة.
وتفقد الوزير خلال جولته، نوعيات الوجبات المقدمة في مقر إقامة الفرق والحكام واللجنة المنظمة لبطولة البحر المتوسط لناشئي كرة اليد، التي ستنطلق يوم الاثنين المقبل ببورسعيد.
الجدير بالذكر أن بطولة البحر المتوسط لكرة اليد للناشئين تحت 17 سنة تنطلق في الفترة من 17 إلى 24 فبراير بمشاركة 12 دولة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. وزير الرياضة يطمئن على "وجبات" المشاركين في بطولة "البحر المتوسط" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.