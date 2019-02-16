بالصور.. وزير الرياضة يطمئن على "وجبات" المشاركين في بطولة "البحر المتوسط"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الاستعدادات النهائية قبيل استضافة بطولة البحر المتوسط لكرة اليد في المحافظة.

وتفقد الوزير خلال جولته، نوعيات الوجبات المقدمة في مقر إقامة الفرق والحكام واللجنة المنظمة لبطولة البحر المتوسط لناشئي كرة اليد، التي ستنطلق يوم الاثنين المقبل ببورسعيد.

الجدير بالذكر أن بطولة البحر المتوسط لكرة اليد للناشئين تحت 17 سنة تنطلق في الفترة من 17 إلى 24 فبراير بمشاركة 12 دولة.