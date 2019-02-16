باكستان تتهم الهند بـ"رد فعل غير محسوب" على هجوم كشمير

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد- (د ب أ):

انتقد وزير خارجية باكستان، شاه محمود قريشي رد فعل الهند على تفجير سيارة مفخخة في كشمير، أسفر عن مقتل 40 على الأقل من أفراد القوات شبه العسكرية.

وأدان وزير الخارجية، الذي يزور ألمانيا لحضور "مؤتمر ميونخ" للأمن الهجوم، لكنه قال إنه يشعر بخيبة أمل لأن " الهند وجهت على الفور اتهامات ضد باكستان، في رد فعل متعجل وغير محسوب، بدون التحقيق في الحادث".

وقال لشبكة "جيو.نيوز" التلفزيونية الباكستانية "العنف ليس سياسة حكومتنا".

وأضاف أن الهند يتعين أن تحصل على "دليل عملي وملموس " بدلا من توجيه اتهامات.

وتابع قريشي "قدموا (الدليل) لنا، وسنحقق فيه بنزاهة ونرى ما هي الحقيقة".

كانت الهند قد ذكرت أن لديها دليلا على أن باكستان تؤيد جماعة "جيش محمد" التي تتهمها بالوقوف وراء الهجوم ، واستدعت أمس الجمعة السفير الباكستاني المعتمد لديها، وطالبت إسلام أباد باتخاذ إجراء ضد الجماعة .