قمة ألمانية-مصرية تبحث الأزمة في ليبيا وسوريا على هامش مؤتمر ميونخ

محمد اسماعيل - القاهرة - ميونخ / القاهرة - (د ب أ):

بحثت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل والرئيس المصري عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، عددا من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة فى ليبيا وسوريا.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضى، في بيان صحفي اليوم ، بأن المستشارة الألمانية أكدت حرص بلادها على تعزيز علاقاتها بمصر فى مختلف المجالات، "وما تمثله مصر من ركيزة أساسية للأستقرار والأمن فى الشرق الأوسط وأفريقيا، ولمنطقة المتوسط."

وذكر المتحدث أن اللقاء شهد استعراضاً لعدد من الموضوعات الثنائية والتطور المطرد الذي تشهده العلاقات بين البلدين وبصفة خاصة الملف الاقتصادي.

وطبقا للمتحدث، استعرض الرئيس المصري رؤية بلاده بشأن سبل تعزيز العمل الأفريقي المشترك فى ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الافريقي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز اندماج القارة اقتصادياً وتجارياً فى إطار الاتفاقية التجارة الحرة القارية، وكذلك صياغة مشروع قاري للبنية الأساسية فى أفريقيا.

ولفت السيسي إلى أنه يمكن لألمانيا أن تقوم بدور فاعل فى هذا الإطار، من خلال تعاون الشركات الألمانية، وإطلاق مشروعات للتعاون الثلاثي بين مصر وألمانيا بالقارة الأفريقية، فضلاً عن أهمية تعزيز السلم والأمن في أفريقيا وتسوية النزاعات فى إطار "مبادرة إسكات البنادق" بحلول عام 2020.