شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: مقتل 7 إرهابيين باشتباكات في شمال سيناء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة) أفاد المتحدث العسكري المصري بأن سبعة «عناصر إرهابية» قتلوا وسقط 15 عسكريا بين قتيل وجريح في اشتباكات وقعت اليوم (السبت) في محافظة شمال سيناء. أفاد المتحدث العسكري المصري بأن سبعة «عناصر إرهابية» قتلوا وسقط 15 عسكريا بين قتيل وجريح في اشتباكات وقعت اليوم (السبت) في محافظة شمال سيناء. وأضاف العقيد تامر الرفاعي في بيان أن الاشتباكات وقعت عندما «قامت العناصر الإرهابية بمهاجمة أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء». وتابع أن قوة الارتكاز الأمني قامت «بالتصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها».



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