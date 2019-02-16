شكرا لقرائتكم بنس: زيارة ترمب إلى السعودية كانت تاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، اليوم السبت، إن زيارة ترمب إلى السعودية كانت تاريخية.

وذكر بنس في كلمة له في مؤتمر ميونيخ الأمني، باللقاء التاريخي بين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس دونالد ترمب، قبل سنتين وكذا بالمؤتمر العربي الإسلامي الأميركي، وما تمخض عنه من توصيات لمواجهة التطرف وقوى الشر.

وكان #العاهل_السعودي #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، وبمشاركة قادة 55 دولة إسلامية. قد حضروا افتتاح مركز "اعتدال" لمواجهة الفكر المتطرف في الرياض خلال تلك الزيارة التاريخية.

جاء ذلك ضمن مبادرة أطلقتها #السعودية لمحاربة الإرهاب، بالتزامن مع انعقاد #القمة_الإسلامية_الأميركية .

ويهدف المركز لمنع انتشار #الأفكار_المتطرفة، حيث يعتمد سياسة تعزيز #التسامح ودعم نشر #الحوار الإيجابي.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أكد شهر نوفمبر الماضي، أن المملكة العربية السعودية حليف عظيم في مواجهة إيران، كما أنها تساعد في بقاء أسعار النفط منخفضة.

كذلك شدد ترمب، قائلاً: "تعتزم الولايات المتحدة أن تظل شريكاً دائماً للمملكة العربية السعودية، لضمان مصالح بلادنا وشركاء آخرين في المنطقة".