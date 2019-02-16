فضح طارق قاسم، أحد الإعلاميين بقنوات الإخوان، القنوات الإعلامية الإخوانية والتى تبث من تركيا. وقال طارق قاسم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" : المنابر الإعلامية الإخوانية أثببت فشلها وأنهم يكذبون فى عرض إحصائيات مشاهديهم، والفعاليات السياسية والمنابر الإعلامية الإخوانية المدعومة من دول ؛ - فى إشارة إلى قطر - يسودها الفشل المهني والظلم الإداري ويسيطر عليها حفنة من المحاسيب الذين جاء بهم الوكيل الذي يمر من خلاله التمويل ؛ بناء على معايير الولاء والثقة فقط ؛ وهؤلاء المديرون حولوا هذه المنابر والقنوات ل" عزب " بالمعنى الحرفي ؛...

كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي إخواني يفضح الجماعة: قنواتهم تكذب وأصبحت عزبا للمحاسيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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