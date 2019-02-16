السفيرة الأمريكية السابقة في مصر تصف المعزول محمد مرسي بأربعة كلمات

وصفت آن باترسون السفيرة الأمريكية السابقة في مصر الرئيس المعزول محمد مرسي بأنه كان "متعجرفا ومنعزل وغير مؤهل" للحكم ولا يعرف ماذا يفعل.
وقالت باترسون، في ندوة في مركز "التقدم الأمريكي" بواشنطن، إن هناك "3 نقاط رئيسية أثرت على العملية الديمقراطية في مصر". وأوضحت أن أولها هي "السياسة الأمريكية الثابتة تجاه مصر منذ عقود وكلها تدور حول حفظ السلام مع إسرائيل"، وقالت: "نعم كان هناك مراحل صعود وهبوط ومبادرات ديمقراطية وغير ذلك، ولكن عندما يصبح الأمر حرجا يتراجع كل ذلك من أجل العلاقات الجيدة مع إسرائيل".
واضافت ان المجتمع الدولي الذي لم يركز على...
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