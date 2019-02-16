سيناتور أميركي: ترامب يتجه لطلب إرسال قوة عسكرية أوروبية إلى سوريا

أعلن السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، أن الرئيس دونالد ترامب سيطلب من قادة الدول الأوروبية إرسال قوة عسكرية لأجل إنشاء منطقة عازلة شمالي سوريا.
وأكد غراهام، خلال كلمة ألقاها، في منتدى ميونخ للأمن، أنه في حالة موافقة الدول الأوروبية على هذا المقترح، سيُبقي ترامب على عدد من الجنود الأمريكيين في سوريا للغرض نفسه. وأضاف أن هذا المقترح يأتي في إطار "استراتيجية ما بعد تنظيم داعش" في سوريا.
وأوضح أن ترامب سيبحث مع القادة الأوروبيين هذا المقترح، خلال زيارة رسمية سيجريها إلى أوروبا لاحقا.
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