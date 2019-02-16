سيناتور أميركي: ترامب يتجه لطلب إرسال قوة عسكرية أوروبية إلى سوريا

أعلن السيناتور الأميركي ​ليندسي غراهام​، أن الرئيس ​دونالد ترامب​ سيطلب من قادة الدول الأوروبية إرسال قوة عسكرية لأجل إنشاء منطقة عازلة شمالي ​سوريا​.

وأكد غراهام، خلال كلمة ألقاها، في منتدى ​ميونخ​ للأمن، أنه في حالة موافقة الدول الأوروبية على هذا المقترح، سيُبقي ترامب على عدد من الجنود الأمريكيين في سوريا للغرض نفسه. وأضاف أن هذا المقترح يأتي في إطار "استراتيجية ما بعد ​تنظيم داعش​" في سوريا.

وأوضح أن ترامب سيبحث مع القادة الأوروبيين هذا المقترح، خلال زيارة رسمية سيجريها إلى ​أوروبا​ لاحقا.